Francesco Passaro a una vittoria dalla top-100! L’avversario finale a Maia può essere il decimo italiano nell’elite

potrebbe chiudere la stagione nella top-100 del ranking ATP. Si è infatti creata un’interessante situazione per il tennista nativo di Perugia, che attualmente occupa la 108ma piazza virtuale della graduatoria mondiale con 570 punti all’attivo. Il 23enne dovrebbe infatti vincere il Challenger di, in corso di svolgimento sulla terra rossa indoor della località portoghese, per rientrareplanetaria.Alzando al cielo il trofeo, infatti, il nostro portacolori balzerebbe a quota 620 punti e sarebbe così o numero 99 del mondo o numero 100 (se l’argentino Camilo Ugo Carabelli dovesse raggiungere l’atto conclusivo del Challenger di Temuco, è atteso dal derby con Renzo Olivo in semi). Si tratterebbe di un traguardo prestigioso anche perché potrebbe permettere di accedere direttamente al tabellone principale degli Australian Open, senza dover passare dalle qualificazioni.