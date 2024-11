Fiorentina-Inter probabili formazioni | nerazzurri incerottati 4 assenti

Leggi su Ilnerazzurro.it

. In casaè vigilia del fondamentale “match” del “Franchi” contro ladi Raffaele Palladino. Simone Inzaghi dovrà fare i conti con alcune defezioni importanti, che rendono la gara contro i viola ancora più difficile. Andiamo a vedere ledel match di domani.: 4Simone Inzaghi dovrà fare i conti con molte defezioni, soprattutto in difesa. Non saranno del match infatti Pavard, Acerbi e Carlos Augusto (che rimarranno a Milano insieme all’altro assente Di Gennaro). Davanti a Sommer, giocheranno Bisseck, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. Davanti spazio a Thuram e Lautaro Martinez.Larisponde con l’ormai collaudato 4-3-2-1 che sta facendo le fortune di Raffaele Palladino, con Dodo, Comuzzo, Ranieri e l’ex Gosens davanti a De Gea.