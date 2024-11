Firenzetoday.it - Fiorentina-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo la vittoria in Conference League contro il Pafos, per laè tempo di ripensare al campionato. Domani (ore 18) al Franchi arriva l'di Simone Inzaghi in quello che si può definire un inedito scontro diretto per la vetta. Entrambe le squadre infatti si trovano al secondo posto.