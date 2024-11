Calcionews24.com - Fiorentina Inter, parla Dodò: «Sarà una grande partita! Giocare contro le big serve per restare lì su»

Leggi su Calcionews24.com

ha rilasciato un’vista nella vigilia del match di Serie A: «una!». Le parole L’di Inzaghi dopo la vittoria sul Lispia in Champions League, si sta preparando ad un match decisivo per il proseguo del campionato, ovvero la trasferta di Firenze,ladi Palladino, in programma domenica alle 18. Tra i tanti protagonisti .