Fiorentina-Inter, Inzaghi aspetta la rifinitura. Due nomi dentro – TS

ladecisiva di oggi per decidere chi partirà per Firenze e chi invece resterà a Milano. In campo sicuramente Yann Bisseck che potrebbe far rifiatare un titolare e non sostituire Pavard come previsto inizialmente, spiega Tuttosport. LAVORO –decisiva quella di questa mattina ad Appiano Gentile per Simonee il suo staff per quanto riguarda la trasferta di domani sera al Franchi contro la. Sono tre i calciatori attenzionati e si capirà se potranno far parte della carovana nerazzurro o se invece resteranno a Milano per recuperare. Sia Frattesi che Acerbi, dopo i lavori in gruppo di ieri, potrebbero prendere parte al viaggio in Toscana.di curare gli ultimi dettagliSTOP – Chi invece è quasi sicuro di restare a Milano – spiega Tuttosport – è proprio Carlos Augusto che ha accusato un leggero affaticamento alla coscia destra.