Today.it - Fiorentina-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Leggi su Today.it

Si gioca al “Franchi” di Firenze la sfida di cartello della giornata numero 14 in Serie A. La, forte di sette vittorie consecutive centrate in campionato (oltre al sesto posto in Conference che se confermato garantirebbe l’accesso diretto alla fase successiva) attende l’nel.