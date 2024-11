Fine vita il Papa | Accompagnare al termine naturale con cure palliative

Leggi su Ildenaro.it

Ilfa appello ad alcuni deputati francesi, in visita in Vaticano, affinché “il dibattito sulla questione essenziale delladellapossa essere condotto nella verità. Si tratta dilaal suoattraverso uno sviluppo più ampio delle”.Francesco sottolinea che “le persone alladellahanno bisogno di essere sostenute da assistenti che siano fedeli alla loro vocazione, che è quella di fornire assistenza e sollievo pur non potendo sempre guarire”. “E le parole non sempre servono ma prendere per mano un ammalato, prendere per mano: questo fa tanto bene non solo all’ammalato ma anche a noi”, ha commentato il Pontefice. L'articolo, ilalconproviene da Ildenaro.