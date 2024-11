Ilgiorno.it - Festival del Melologo alla Pinacoteca. Con l’attore Pier Luigi Berdondini

Leggi su Ilgiorno.it

Ildelpresenta in prima assoluta oggi alle 17.30 a Como,Civica, ilsu musiche di Niccolò Paganini per voce recitante, violino chitarra e monocordo: ".inti.icci.izzi - labirinti capricci e ghiribizzi", con(foto), il chitarrista Donato D’Antonio e il violinista Roberto Noferini. Il titolo è un fantasioso acronimo di desinenze per labirinti di poesia contagiati e contagianti capricci per violino e ghiribizzi per chitarra. Chitarra, violino e versi dialogano anche in alcune sonate dal Centone e nell’Allegro spiritoso dSonata Concertata in la maggiore di Paganini. Così i Labirinti dei versi sonori e la voce di, poeta dei nostri giorni, incontrano, in un inedito, la musica di Capricci per violino e Ghiribizzi per chitarra di Niccolò Paganini, interpretati da Roberto Noferini e Donato D’Antonio.