Milanotoday.it - Feltri shock: "Agli extracomunitari sparerei in bocca, musulmani razza inferiore"

Leggi su Milanotoday.it

"Non frequento le periferie, non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene diche non sopporto. Basta guardarli, vedi quello che combinano qui a Milano, come fai ad amarli? Gliin. Non mi vergogno affatto di considerare idelle razze.