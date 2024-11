Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Qatar 2024: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

, sabato 30 novembre, seconda giornata del fine-settimana del GP del, penultima tappa del Mondialedi F1. Sul circuito di Lusail, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Unche prevede laRace e a seguire le.Le Ferrari si troveranno costrette rincorrere, dopo i problemi avuti nel corso del time-attack che ha definito lo schieramento di partenza dellaodierna. Tanto sottosterzo, in corrispondenza di un abbassamento delle temperature, per le due SF-24 dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, che hanno concluso in quarta e quinta posizione.Nella sfida per il Mondiale dei costruttori la McLaren parte in una posizione di forza, considerando la pole-position di ieri di Lando Norris e la terza posizione dell’australiano Oscar Piastri.