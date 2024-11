Oasport.it - F1: le nuove linee guida saranno introdotte nel 2025. Nessuna novità per il finale di stagione

Leper le gare di Formula 1 arriveranno nel. La conferma arriva da Losail, città che ospita questo fine settimana il GP del Qatar, penultimo atto del Mondiale 2024 cominciato proprio con un incontro tra funzionari e piloti per chiarire alcune dinamiche emerse nelle scorse gare. L’oggetto del confronto è stato l’aggiornamento delle “Driving Standards Guidelines”, contestate dopo i casi di non facile lettura che hanno coinvolto Max Verstappen e Lando Norris in prove chiave come quelle di Austin e del Messico. In molti si aspettavano un intervento fulmineo da parte degli organi competenti anche nelle ultime battute della. La testata internazionale Motorsports.com ha invece svelato che si dovrà attendere la prossima annata sportiva. Il punto più urgente, come già dichiarato nelle scorse ore da George Russell – pilota Mercedes nonché rappresentante della Grand Prix Drivers’ Association – riguarda una modifica al regolamento riguardante il comportamento da tenere dai piloti in caso di sorpasso.