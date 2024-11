Oasport.it - F1, Lando Norris: “Da Interlagos pensavo di cedere la vittoria a Piastri. La pista chiede molto a livello fisico”

sorride dopo aver concluso in un particolare secondo posto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Lusail il pilota inglese ha compiuto un atto davvero notevole: dopo aver condotto la gara sin dal primo metro, ha ceduto laal compagno di team Oscar, rendendo il favore della Sprint Race del Gran Premio di San Paolo.La gara, quindi, va a Oscar, che precedeper 136 millesimi dopo il sorpasso sul traguardo, mentre è terzo George Russell a 410. Quarta posizione per Carlos Sainz a 1.326, quinta per Charles Leclerc a 5.0 davanti a Lewis Hamilton, sesto a 5.6. Settimo Nico Hulkenberg a 8.5, mentre è solamente ottavo un anonimo Max Verstappen a 10.3.Al termine della Sprint Race il pilota classe 1999 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Abbiamo centrato la doppietta e massimizzato i punti, per cui abbiamo raggiunto l’obiettivo di giornata.