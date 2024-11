Lapresse.it - F1, Gp Qatar: pole a Verstappen, Ferrari dietro le McLaren

Max, fresco campione del mondo, ha conquistato ladel Gp del, penultima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull con il tempo di 1’20?520 ha preceduto la Mercedes di George Russell di 55 millesimi. Le duedi Lando Norris e Oscar Piastri precedono ladi Charles Leclerc, l’altra Mercedes di Lewis Hamilton e l’altra rossa di Carlos Sainz. Al Cavallino servirà una grande rimonta in gara per guadagnare sullae rimandare l’esito del Mondiale costruttori ad Abu Dhabi.rischia però di ricevere una penalità di tre posizioni per impeding su Russell.