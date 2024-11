Anteprima24.it - Ex scuola Ponticelli, Coppola: “Area va chiusa e monitorata, la persona all’interno ha rifiutato soluzioni alternative”

Tempo di lettura: 2 minuti“Circa la vicenda dell’ex, l’Amministrazione comunale ha monitorato la questione con grande attenzione soprattutto in relazione alla presenzadella struttura di un soggetto che continua a stazionarvi. I Servizi sociali, con ripetuti interventi, colloqui e sopralluoghi hanno offerto allain questione la possibilità di sistemazioninelle strutture di ricovero attrezzate, compreso l’housing first che prevede un alloggio temporaneo semestrale in attesa di sistemazione definitiva. Purtroppo c’è stata una ritrosia insormontabile del soggetto in questione a ricevere qualsiasi forma di ausilio per un ricovero diverso”, lo spiega in una nota l’assessore al Welfare Carmen. “Pertanto si dovrà valutare un intervento differente che in questo caso potrebbe richiedere un supporto operativo della forza pubblica affiché lain questione, anche nel suo interesse e al fine di tutelare la sua stessa integrità fisica, lasci definitivamente l’immobile.