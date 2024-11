Ilgiorno.it - Estrazione del Superenalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 30 novembre 2024

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 30– Ultimo appuntamento della settimana questa sera,30, con le estrazioni die 10eper il concorso numero 191. Il jackpot, dopo che anche nell’di ieri venerdì 29non è stato centrato, è salito alla cifra stellare di 38,6 milioni di euro. Ieri c’è stato tuttavia un 5+1: il fortunato vincitore si è portato a casa 384.658,56 euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre a Riva del Garda, quando un anonimo giocaotre si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico suddiviso mese per mese. Per quanto riguarda il, invece, seguiremo in diretta le estrazioni sulle undici ruote, collegandoci dalle 20 con la Sala Belli di Roma.