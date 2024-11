Estradata la superlatitante georgiana

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.30in Italia la43enne Maka Katibashvili, tra i 100 latitanti più pericolosi, ricercata a livello internazionale per omicidio volontario e violazione della legge sulle armi. La donna, ritenuta affiliata alla mafia, deve scontare in Italia la pena a 21 anni per aver svolto il ruolo di basista durante l'omicidio del connazionale Revaz Tchuradze,assassinato a Bari nel 2012. Fuggita in Georgia dove aveva acquisito una nuova identità si era poi trasferita in Turchia e proprio qui è stata individuata e arrestata.