Repubblica.it - Estradata in Italia la 43enne georgiana Maka Katibashvili, tra i 100 latitanti più pericolosi

La donna deve scontare 21 anni per omicidio volontario: è stata condannata come basista dopo l’uccisione a Bari di Revaz Tchuradze. Elemento di spicco della mafia, viveva sotto falsa identità in Turchia