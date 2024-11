Ravennatoday.it - Esercitazione It-Alert, circa 516 mila cittadini riceveranno un messaggio di allerta sui cellulari

Leggi su Ravennatoday.it

L’Emilia Romagna sarà nuovamente coinvolta, dal 3 all'11 dicembre, da una serie di test It-, il sistema di allarme pubblico nazionale che simula situazioni di grave rischio per la popolazione. Ben 43 comuni in tutte le nove province saranno teatro di simulazioni di emergenza riguardanti.