Udinetoday.it - Entrano in uno stabile durante la notte, forano una parete ma scatta l'allarme: ladri in fuga

Leggi su Udinetoday.it

Tentanto furto a Cassacco: ignoti si sono introdotti nellatra venerdì 29 e sabato 30 novembre all'interno di un centro benessere sito in via Montegnacco, rompendo l'infisso di una finestra per poi forare una delle pareti divisorie. L'obiettivo era la tabaccheria confinante: i malviventi.