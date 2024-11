Parmatoday.it - Ecco l'albero di Natale in piazza Garibaldi

Leggi su Parmatoday.it

I parmigiani e le parmigiane lo attendevano da tempo. Ora l'attesa è finita. E' arrivato l'diina Parma. Come negli ultimi anni il trasporto è stato effettuato dalla ditta Il Parmense. In pieno centro uno dei simboli del, che per molti è ormai alle porte.