Quotidiano.net - Ecco ’Escale’. Al polso l’emozione del viaggio

Leggi su Quotidiano.net

Ilcome tema dell’ultima emblematica collezione di orologi Louis Vuitton. A trasferire in realtà questo concettoovvero la plastica l’evocazione di una pausa poetica prima di una nuova avventura. Un eccezionale savoir-faire e una tradizione iconica, ’La Fabrique du Temps Louis Vuitton’ presenta il suo primo modelloa tre lancette, disponibile in varie tonalità e materiali. Realizzato in oro rosa, è impreziosito da raffinati dettagli che richiamano quelli dei tradizionali bauli della Maison. Giocando con i contrasti, la carrure satinata della cassa da 39 mm, lascia spazio ad anse lucidate e spazzolate a mano, ornate da rivetti decorativi. Un design unisex e sofisticate finiture che sottolineano la versatilità dell’orologio e le sue proporzioni ideali per il