Genovatoday.it - Dove vedere Udinese-Genoa in diretta tv

Leggi su Genovatoday.it

Domenica 1 dicembre alle 12,30 si sfidano, i friulani sono a un bivio, devono tornare al successo che manca da quattro partite per provare ad agganciare il treno europeo. Per il Grifone è una gara fondamentale soprattutto dopo l'1-1 tra Como e Monza, due dirette concorrenti per la.