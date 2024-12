Domenica Ecologica Roma 1 Dicembre | strade chiuse e orari

Leggi su Funweek.it

Come previsto dal calendario,1°torna il blocco del traffico nella ZTL Fascia Verde dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Saranno vietati la circolazione e la sosta ai veicoli più inquinanti, mentre saranno consentiti veicoli elettrici, ibridi, a metano e a Gpl che rispettino determinate classi ambientali.Esentati dal divieto i veicoli ibridi ed elettrici, gli autoveicoli a benzina Euro 6, a Gpl o metano Euro 3 e successivi, poi i ciclomotori Euro 2 e i motocicli Euro 3 e successivi. ECCO QUAL E’ LA FASCIA VERDE >> Le prossime domeniche ecologiche sono in programma per il 26 gennaio, il 16 febbraio e il 23 marzo 2025.Nonostante le limitazioni alla circolazione,offre numerose alternative per trascorrere una giornata piacevole e sostenibile.