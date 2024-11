Fanpage.it - Djokovic è dappertutto: in 24 ore è passato dal Qatar all’Argentina, le sue vacanze tra calcio e F1

Leggi su Fanpage.it

Novakvenerdì era a Losail, in, per il Gran Premio di Formula 1. Da lì è partito per l'Argentina dove giocherà una partita di esibizione, ma a Buenos Aires è stato anche protagonista nella finale di Copa Libertadores.