Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Milan-Empoli 1-0 | La sblocca (e si sblocca) Morata LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Secondo appuntamento del sabato, valido per la quattordicesima giornata del campionato diA: in campoedDopo la prima sfida di quest’oggi, il derby lombardo tra il Como e il Monza, seconda partita valida per la quattordicesima giornata del campionato diA tra ile l’.Paulo Fonseca (LaPresse) – Calciomercato.itI rossoneri, guidati dall’allenatore Paulo Fonseca, nell’impegno settimanale in Champions League hanno conquista una vittoria, sofferta, sul campo dello Slovan Bratislava e messo un puntello importante per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Nell’ultimo confronto nostrano, invece, hanno conquistato un pareggio contro la Juventus di Thiago Motta in una partita decisamente insufficiente da parte di entrambe le squadre.