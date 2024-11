Lanazione.it - Danni alla pesca causati dalla siccità. I criteri per i ristori

Leggi su Lanazione.it

Individuati e approvati igenerali per la rendicontazione dei contributi dovuti aitori danneggiati dche ha colpito quest’estate anche la laguna di Orbetello (Grosseto), soffocata ddecomposizione delle alghe con la conseguente moria di pesci. La giunta toscana ha stabilito come avverranno i risarcimenti previsti in baselegge regionale 38 del 24 ottobre scorso. Si tratterà di contributi che potranno arrivare fino a un massimo di 450mila euro e che verranno riconosciuti in favore del soggetto concessionario dei diritti esclusivi di, cioè il concessionario Orbetellolagunare il quale adesso sa quali sono le modalità di rendicontazione. "Come avevamo annunciato in estate - ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani - ogni caso l’emergenza della laguna va affrontata in maniera strutturale, al di à del momento contingente.