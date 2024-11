Arezzonotizie.it - Da "Cortina d'Arezzo" a location horror. Vi porto a Poti, tra spettrali macerie e l'incubo eternit

Leggi su Arezzonotizie.it

Lungo la via panoramica dell’Alpe disi notano i resti di un monumento in marmo che fino a pochi decenni fa celebrava il complesso montuoso che sovrastaa est e il suo requisito di spartiacque tra i bacini idrografici del Tevere e dell’Arno.Della stele non è rimasto quasi.