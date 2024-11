Cataniatoday.it - Cumulo di pene, dai domiciliari al carcere per un 23enne di Adrano

Leggi su Cataniatoday.it

La polizia ha eseguito un ordine di carcerazione per un giovane di 23 anni diche, a seguito di tre sentenze divenute definitive, dovrà espiare undi pena residua di nove anni, un mese e un giorno, per i reati di rapina, furto e lesioni in concorso, nonché di detenzione e spaccio di.