Crisi idrica in Sicilia | Schifani annuncia interventi ma divampa la protesta nell’Ennese

«Voglio esprimere solidarietà a quella parte di popolono che in questo momento sta vivendo estreme difficoltà nell’approvvigionamento idrico». Con queste parole il presidente della Regione, Renato, ha aperto il suo intervento al convegno sulla blue economy in corso a Palermo, affrontando il tema della siccità che sta mettendo in ginocchio molte aree dell’isola..