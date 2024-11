Anteprima24.it - ‘Cortisonanti’: i vincitori della XV^ edizione del Festival dei Cortometraggi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiCon l’assegnazione dei premi per le sette sezioni in concorso e i riconoscimenti per i protagonisti e le categorie speciali, si è conclusa la XVdi CortiSonanti, ilinternazionale didiretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio.Al Cinema Metropolitan di Napoli è si è tenuto l’atto conclusivo dell’2024 delorganizzato da Alchemicarts e finanziato dalla dalla Regione Campania – Film Commission, con il patrocinio del Comune di Napoli. Nel Corsokermesse (25-29 novembre) condotta da Lorenzo Crea sono passati in rassegna 45 lavori finalisti, selezionati tra gli oltre 2400 iscritti quest’anno. A trionfare nella sezione corti internazionali è stato “An Irish Goodbye” di Tom Berkeley e Ross White (già vincitore dell’Oscar 2023), che si è aggiudicato anche il premio per la miglior regia.