Conte | Il governo sogna la repressione del dissenso ma noi faremo muro

AGI - "In rapida sequenza, il centrodestra ha sventolato la mordacchia in faccia alla magistratura, alla Corte dei Conti, all'Ufficio parlamentare di bilancio, all'Anac, alle opposizioni parlamentari e alle altre istituzioni indipendenti. Forse iluna Repubblica diversa, meno democratica e fondata sulla legittimadel. Sappia però che lungo la sua strada troverà sempre ilinflessibile del Movimento 5 stelle: non arretreremo di un centimetro". Così, sui social Giuseppe. "Li abbiamo fermati" segnale peraltro il presidente M5s rivendicando che "grazie alla denuncia pubblica fatta dal Movimento 5 stelle e dalla stampa, ilha rimesso nel suo cassetto degli orrori il bavaglio ai magistrati, l'ennesima limitazione della libertà di espressione, l'ultima in ordine di tempo dopo la norma bavaglio contro la stampa sulle ordinanze di custodia cautelare e il Ddl sicurezza che compromette irrimediabilmente il diritto di manifestare ilpolitico e sociale".