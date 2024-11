Ilfattoquotidiano.it - Conte a Grillo: “Sei stato rivoluzionario, ma non hai fatto una fondazione familiare. Il M5s è la casa degli iscritti, non di una persona sola”

“A me non frega delle battute che mi vengono rivolte perché sono abituato a essere dileggiato dal sistema mediatico, dai miei avversari che ci ostacolano tutti i giorni perché diamo fastidio. Ilchefaccia queste battute ci sta, io ho un’altra responsabilità, quella di guidare una comunità e guardanti avanti, alle nostre battaglie”. Lo ha detto Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, intervenendo agli Stati generali della ripartenza, a Bologna. “Nel momento in cui ci viene detto: ‘No, andatevene da un’altra parte‘, io rispondo: ‘Ma dove dobbiamo andare?’ Questa“, aggiunge.“Il risultato del garante ha sorpreso anche me. È la democrazia, dobbiamo prenderne atto. Adesso viene fuori che i suoi seguaci stanno predicando di non votare, ma se eserciti la clauche ti conferisce il potere che è fuori dal tempo di rivotare, non è una contraddizione? Il tutto perché? Per dimostrare che si è sopraelevati, rispetto a cosa? Non è, è la comunità, non puoi dire a tutti glidi trovarsi un’altra