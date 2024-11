Lidentita.it - Contaminazione plutonio Casaccia, Mase: “Nessun incidente nucleare, operaio tornato al lavoro”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – A''non si è trattato, come da alcuni erroneamente affermato, di un, ma di un evento anomalo specifico avvenuto durante le fasi di esercizio dell'attività dell'impianto''. Lo afferma il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in una nota, spiegando che non appena il ministero ''è venuto a conoscenza dell’episodio ha .: “al” L'Identità.