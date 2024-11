Ilgiorno.it - Concerto annullato all’ultimo alla Scala, l’ira dei sindacati: “L’adesione allo sciopero era nota fin dal mattino”

Milano, 30 novembre 2024 – Non è rimasto senza strascichi il coup de théâtre di ieri sera, con ilpucciniano in programma a 100 anni esatti dmorte del compositore cancellatoe sostituito da una versione ridotta, una esibizione gratuita dei cantanti accompagnati dal pianoforte. La causa, logenerale a cui hanno aderito elementi di coro e orchestra. IdellaCgil e Uil protestano per il modo con cui è stata gestita l’astensione dal lavoro di chi ha aderito. "Non possiamo nascondere - hanno scritto in un comunicato le rsa di Cgil e Uil - la nostra disapprovazione nei confronti della direzione del Teatro che, nonostante avesse avuto con molto anticipo notizia della proclamazione di, non ha pensato neppure di avvertire il pubblico dei possibili disagi, ignorando persino il fatto che alcuni responsabili di reparto avessero forzato fino all'ultimo le norme di legge, chiedendo ai dipendenti informazioni preventive sulla loro adesione o meno".