Laverita.info - Comune di Tropea sciolto per mafia solo perché «è probabile che ci sia»

Leggi su Laverita.info

Mentre Decaro sbraitava per l’invio di ispettori a Bari, il municipio calabrese veniva azzerato per ’ndrangheta. Un atto che l’Avvocatura dello Stato difende così: «È in terra di infiltrazioni, è plausibile che siano avvenute».