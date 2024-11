Strumentipolitici.it - Commercio estero di Taiwan tra alti e bassi: carne di maiale, CPTPP, Iowa

Per uno Stato a riconoscimento limitato comeè molto importante sviluppare i rapporti commerciali con quanti più Paesi possibili. E ultimamente Taipei ha ricevuto sia ottime notizie che delusioni.Export didiIl governoese si è impegnato molto negli ultimi anni per ridare alla produzione nazionale disuina la possibilità di esportare. Dopo aver condotto trattative con diversi Paesi a partire dal 2020, sono arrivati due accordi. Il primo con le Filippine sull’export didifresca o congelata e il secondo recentissimo con Singapore, dove da quindici anni non importavano ladifresca di. In particolare, l’Agenzia alimentare di Singapore ha approvato l’import dei prodotti della compagniaese Cha I Shan Foods, che è stata sottoposta a rigorosi controlli.