Laverita.info - Come un fiore di loto può aiutarci a superare la paura del dolore

Il libro del monaco vietnamita Thich Nhat Hanh insegna esercizi per la meditazione, per far avvicinare tutti al proprio intimo sé. Una necessità nata dal tentativo di dare un senso alla vita e, soprattutto, alla morte.