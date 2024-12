Linkiesta.it - Come funziona la contestazione disciplinare dei dipendenti

Tutti conserviamo nella nostra mente il ricordo di un film americano dove il capo liquida il sottoposto con un perentorio «you are fired» dopo aver scoperto qualche malefatta. La prospettiva da questa parte dell’Atlantico è leggermente più complessa e un datore di lavoro che caccia il dipendente su due piedi rischia di mettersi in un bel guaio. Proviamo a capire il perché.Il contratto di lavoro mette nero su bianco un rapporto che si basa principalmente sulla fiducia tra impresa e dipendente. Può capitare che il lavoratore si comporti in modo tale da ledere il legame fiduciario con l’azienda. In questo caso, il datore di lavoro può contestare le violazioni commesse dal dipendente instaurando un procedimento. Ad esito di questo procedimento sarà l’azienda a valutare se procedere o meno con il licenziamento.