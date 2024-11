Cesenatoday.it - Cinque artigiane si uniscono per vendere i loro prodotti: apre in città un nuovo 'temporary store' natalizio

Leggi su Cesenatoday.it

Gloria, Elisa, Alda, Leila e Alessia:che espongono icome possibili regali di Natale. Ognuna lavora in un ambito diverso, si va dai gioielli tessili alle candele naturali, dagli accessori per bambini a magliette dipinte. Il negozio che le ospiterà per poco più di.