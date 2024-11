Romadailynews.it - Cina: accordi per oltre 21 mld di dollari firmati alla seconda CISCE

Pechino, 30 nov – (Xinhua) – LaChina International Supply Chain Expo si e’ conclusa oggi, dopo aver assistitofirma di210commerciali e intese provvisorie per un totale superiore a 152 miliardi di yuan (circa 21,17 miliardi di), secondo l’organizzatore dell’evento, il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT). Durante i cinque giorni dell’expo,600 espositori provenienti da quasi 70 Paesi e regioni hanno stabilito legami di cooperazione con piu’ di 37.000 fornitori a monte e a valle, ha riferito l’organizzatore. Il CCPIT ha organizzato6.000 sessioni di matchmaking per espositori e visitatori, facilitando l’instaurarsi di6.700 intenzioni di cooperazione. L’expo di quest’anno ha attirato200.