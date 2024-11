Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Martini confermato a presidente del Comitato di Arezzo

, 30 novembre 2024 – Nessuna sorpresa per l’elezione delProvinciale didella Feder, la cui assemblea delle società si è tenuta ieri sera presso la sala del Cinema Parrocchiale della Chiesa di S.Agnese a Pescaiola di. Rialla presidenza per altri 4 anni, Antonio(unico candidato) mentre in qualità di consiglieri il poker eletto comprende Giampaolo Casucci, Massimiliano Ercolani, Gianluca Fragai e Fabrizio Innocentini. Per l’elezione dei delegati affiliati (tre i posti disponibili) eletti Fabrizio Carnasciali, Sauro Gallorini e Luca Luman. Oggi sabato 30 novembre sarà la volta dell’assemblea delle società fiorentine presso la sede del CONI in via Irlanda a Fiorenze, mentre domani mattina 1° dicembre è in programma quella delle società pisane presso l’Hotel Euro di Cascina.