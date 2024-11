Feedpress.me - Centrale di Zaporizhzhia a rischio blackout: allarme sicurezza nucleare in Ucraina

Leggi su Feedpress.me

Per la terza volta in un mese , ladiè sull'orlo dela causa dei bombardamenti russi . A denunciarlo è stato il ministero dell’Energia ucraino , come riferisce Rbc-. «A causa dei bombardamenti nemici , ladiha perso corrente su una delle due linee di trasmissione elettriche esterne che collegano l’impianto,.