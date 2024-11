Lanazione.it - Caso usi civici: solo in cinque a decidere?

La Regione nominerà 5 cittadini peril riconoscimento della proprietà privata del Monte Altissimo? A denunciarlo è il Comitato Indipendente per la Trasparenza, l’Informazione e la Partecipazione. "La Corte d’Appello nella sua ordinanza ha rilevato l’assenza dell’Asbuc e ha fatto riferimento ai fondamenti giuridici relativi alla legislazione sugli usi. In particolare al Regio Decreto del 1928 che prevedeva che la Provincia nominasse da 3 a 5 rappresentanti dei cittadini per poter rappresentare gli interessi della popolazione. E il governatore Giani vorrebbe applicare alla lettera una legge del periodo fascista con la nomina di una “speciale rappresentanza” di 5 cittadini. Dietro a questa bizzarra scelta si cela una implicita volontà di far passare l’accordo di privatizzazione delle montagne senza la volontà popolare"