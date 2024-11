Ilfattoquotidiano.it - Caso Sinner-Clostebol, la Wada ammette: “Ci siederemo a un tavolo per capire se accettare il microdosaggio”

Ilè tornato in auge. Il rischio sospensione per l’altoatesino tiene con il fiato sospeso tutti gli appassionati di tennis, non soltanto in Italia (anche se sappiamo già che fino al 11 febbraio non si terrà alcuna udienza). Per la positività all’azzurro è stata già giudicato innocente dall’Itia, ma ora come noto finirà davanti al Tas di Losanna per il ricorso presentato dallache – nonostante abbia formalmente accertato e dunque accettato la buona fede di– vuole sanzionare il numero 1 al mondo.Il direttore generale Olivier Niggli, intervistato dal quotidiano francese L’Équipe su Swiatek e, ha dichiarato: “Oggi esiste un problema di contaminazione. Questo non significa che ci siano più casi del genere rispetto al passato, il fatto è che i laboratori sono più efficienti nel rilevare anche quantità infinitesimali di sostanza.