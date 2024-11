Casertanews.it - Casertana-Potenza, Iori: "Gara importante, ma non sarà vincere o morire. Affrontiamo un ottimo avversario, servirà attenzione"

Leggi su Casertanews.it

Latorna allo Stadio Pinto e si prepara al match contro il. Mister Manuelinterviene in conferenza e presenta la sfida: "La parola d'ordine è concentrazione. Dobbiamo continuare a martellare per trovare questa vittoria. Come ho detto ai ragazzi in settimana, questa è una.