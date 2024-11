Liberoquotidiano.it - **Caserta: edificio crollato a Orta di Atella, esclusa presenza persone coinvolte**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Caserta, 30 nov. (Adnkronos) - Dopo un notte di lavoro con squadre Usar, cinofili e droni, i vigili del fuoco hanno concluso l'intervento per il crollo di una porzione di palazzina in via Diaz, adi, in provincia di Caserta:ladicoinvolte dal cedimento.