Casertanews.it - Casello di Caserta Sud chiuso per lavori: ecco le uscite alternative

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentiredi sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di martedì 3 alle 1 di mercoledì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione disud, in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di uscire a Pomigliano - Villa Literno o a.