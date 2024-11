Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri a messa per la Patrona nella chiesa danneggiata dal rogo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche quest’anno ladei Santi Angeli Custodi ospiterà, domani, lain onore delladei, organizzata dai militari delle stazioni Navile e Corticella. Un appuntamento molto sentito non solo dai, ma anche da tutta la comunità di fedeli che lo celebrano assieme all’Arma e al parroco, don Marco Baroncini. Lasi terrà domani alle 11parrocchia di via Lombardi e, quest’anno, avrà un significato ancora maggiore: infatti, una porzione importante della, lo scorso 7 novembre, è stata devastata da un incendio doloso, appiccato da un senza fissa dimora, subito identificato proprio dai. I danni seguiti a quel, sviluppatosi dalla stanza dei confessionali, sono stati ingenti. Per questo idelle due stazioni hanno deciso di fare una donazione alla ‘loro’ parrocchia, proprio per aiutare il parroco a sostenere le spese per la sistemazione dei locali e la tinteggiatura delle pareti, annerite dal fumo.