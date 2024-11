.com - Caprari risponde a Engelhardt: 1-1 nel derby Como-Monza

Leggi su .com

(ITALPRESS) –non sanno più vincere e rimangono inguaiate in classifica. Al Sinigaglia finisce 1-1 illombardo, grazie a una rete per tempo: al gol di testa di, ha rispostosu rigore. Il match si rivela equilibrato e anche molto divertente da guardare, maconfermano comunque i difetti intravisti in questa prima parte di campionato. Sin dai primi minuti entrambe le formazioni giocano la partita a viso aperto, con intensità e senza timori nonostante la classifica preoccupante. Al termine del primo tempo il computo delle occasioni da gol sorride ai padroni di casa, decisamente più rapidi nell’innescare i propri giocatori offensivi. Al 4? un ispirato Fadera sfiora il vantaggio con un destro a giro fuori di pochissimo. Il vantaggio delarriva al 36? su sviluppo di corner, battuto da Strefezza.