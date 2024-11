Ildifforme.it - Canosa, incendiato portone di casa di Ventola (FdI): “Non respiravamo, ma ora stiamo bene”

Leggi su Ildifforme.it

si trovava ininsieme alla sua famiglia; nessuno di essi è rimasto ferito ma resta la paura per un gesto che al momento non ha ancora spiegazioni. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare gli autori del rogoL'articolodidi(FdI): “Non, ma ora” proviene da Il Difforme.